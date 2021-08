DOURADOS – MS (Correspondente) – A PRF prendeu na noite desta segunda-feira (23), um jovem com 33 Kg de maconha que seria levada para cidade no estado de Rondônia. O autor foi identificado como David, de 19 anos. Ele foi abordado em um posto da PRF na BR-163, em Dourados. De acordo com informações policiais, o rapaz trafegava em um ônibus de viagem intermunicipal e teria demostrado nervosismo no momento da chegada dos agentes.

Durante checagem, foram encontrados os 27 tabletes de maconha em mala que tinha bilhete de identificação com nome do passageiro. Aos policiais, ele disse que pegou a carga do entorpecente em Dourados e tinha como objetivo transportar até Pimenta Bueno (RO), cidade de aproximadamente 35 mil habitantes onde o suspeito reside.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados como “tráfico de drogas, qualificado se caracterizado tráfico entre estados da federação ou entre estes e o distrito federal”.