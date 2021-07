O vereador Ronilço Guerreiro esteve na manhã de hoje visitando o Hemosul. Durante o encontro, Guerreiro se colocou à disposição para auxiliar na divulgação do hemocentro que mais uma vez tem estoque baixo. No inverno cai muito as doações, principalmente pelas doenças respiratórias comuns nesta época.

“O Hemosul tem um papel fundamental para nossa cidade e para o Estado. Temos que estar sempre atentos com o banco de sangue e mobilizar as pessoas para doar, pois é uma doação que salva vidas”, comentou Guerreiro.

A assistente social Cleusa Benites destaca que outro problema são as fake news. “São muitas informações erradas que as pessoas espalham, por exemplo em relação à vacina. No caso da vacina da Covid ou da gripe tem um pequeno período de intervalo. Da gripe são 48h e da Covid vai variar em 48h (CoronaVac) e 7 dias (AstraZeneca, Pfizer e Janssen)”.

HEMOSUL COORDENADOR

Av. Fernando Correa da Costa, 1304, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3312-1500 / 3312-1517 – Agendamentos: (67) 3312-1516 / 3312-1529 e (67) 99298-6316 whatsapp

Segunda à Sexta: 7h às 17h

Sábado: 7h às 12h

* Especialmente no mês de julho abrirá integral no dia 24/07 – das 7h às 17h

HEMOSUL SANTA CASA

Rua Rui Barbosa, 3633, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3322-4135 / (67) 99273-7356 whatsapp

Segunda à Sexta: 7h às 11h