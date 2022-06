Acontece neste sábado, 25 de junho, na Câmara Municipal de Campo Grande, o Concerto que abre as comemorações dos 15 anos do Coro Lírico Cant’arte. Contando com o apoio do vereador Ronilço Guerreiro, o evento começa às 20h e a entrada é de graça, porém o uso da máscara é obrigatório.

“Sou fã do trabalho deste grupo, pois leva alegria e música de qualidade para as pessoas. Fico muito feliz em poder ser parceiro de uma comemoração tão importante e espero ver a Câmara lotada para prestigiar esse evento que será histórico e emocionante”, comentou Ronilço Guereriro

O Coro Lírico Cant’arte tem em sua formação 25 pessoas e é regido por Antônio Coura, conta com a pianista Luzmena de Ferraz e é coordenado por Edineide Dias. O produtor cultural, Júlio Balbueno, destaca que será um grande show.

“Estamos ensaiando muito para este momento, todos estão muito empolgados e será uma grande festa para nosso grupo e para cidade. Todos estão convidados para comemorar com a gente nesta festa histórica”.