Projeto do vereador Ronilço Guerreiro protocolado para votação na Câmara Municipal de Campo Grande quer garantir aos familiares de pacientes internados em hospitais públicos e privados da Capital o direito de receber diariamente o boletim médico sobre o estado de saúde de pacientes internados.

Ronilço destaca que só quem tem um familiar hospitalizado sabe o drama que é esperar por notícias. “Esse era um projeto que nossa equipe já estava levantando informações para ser apresentado e recentemente minha mãe precisou ser hospitalizada e vivi na pele o drama de não saber informações. Conversei com várias pessoas que passavam pela mesma situação e pedi para que o projeto fosse finalizado e apresentado para apreciação de nossos vereadores o mais rápido possível”, ressaltou.

Pela justificativa do projeto, o mesmo visa reparar um problema histórico, que é a dificuldade de obter informações adequadas sobre pacientes internados. Os profissionais de saúde dentro de hospitais têm afazeres ininterruptos e muitas vezes sequer podem atender aos telefones dos postos de enfermagem.

Além disso, os horários de visita são restritos e nem sempre coincidem com a disponibilidade de um médico ou enfermeiro que possa explicar adequadamente a situação do paciente. As iniciativas são, portanto, meritórias. Com os meios de comunicação fáceis, eficientes e baratos de que hoje se dispõe é extremamente simples elaborar um resumo sobre as condições do paciente, que pode, mesmo, ser gerado automaticamente sem requerer o concurso dos profissionais da saúde.

Pelo projeto, os hospitais serão obrigados a disponibilizar aos familiares ou responsáveis, boletim com notícias diárias contendo detalhes sobre o estado de saúde e como está sendo conduzido o tratamento do paciente internado em quartos, enfermarias, Centros de Tratamento Intensivo ou Unidade de Terapia Intensiva.

O projeto segue para parecer das comissões pertinentes e depois segue para votação em plenário. “Tenho certeza que meus pares serão sensíveis à importância da família ter informações nesses momentos difíceis”, finalizou Guerreiro.