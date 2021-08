O vereador Ronilço Guerreiro participou na manhã de hoje, no parque Ayrton Senna, da assinatura do decreto que vai destinar o valor de R$ 1 milhão para o Fundo Municipal de Esporte e Lazer de Campo Grande. O repasse foi aprovado pela Câmara Municipal de Campo Grande e vai auxiliar entidades, projetos e ações esportivas na manutenção das atividades e no fomento do esporte.

“Sempre digo que esporte salva vidas, pois esporte é inclusão social. Hoje foi dado mais um passo para que tenhamos crianças praticando atividades esportivas e, quem sabe, criando futuros destaques do esporte nacional”, comentou Guerreiro.

Ronilço destacou que, a partir de agora, os vereadores têm um novo desafio. “Agora nosso desafio é transformar esse fundo em projeto de lei, tem que ser algo fixo e garantido anualmente no município. Não podemos correr o risco de que a cada troca de comando na prefeitura esse apoio seja repensado, temos que cuidar do esporte, da cultura e do lazer, pois fazem parte do entretenimento das pessoas”.

Segundo a Fundação Municipal de Esporte (Funesp), o valor será dividido da seguinte forma: R$ 50 mil para pesquisa científica, R$ 250 mil para realização de grandes eventos, R$ 200 mil para apoiar atletas e equipes de alto rendimento e R$ 500 mil para a celebração de parcerias com associações, ligas e federações para recuperar, reformar, ampliar e requalificar equipamentos prioritários do esporte e lazer.

“Temos condições de ter bons representantes em eventos nacionais e internacionais, até em Olimpíadas e Paralimpíadas, mas para isso temos que ter uma política pública bem definida, com valores investidos de forma organizada e de fato fomentando a prática do esporte”, complementou o vereador.