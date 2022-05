Desde que iniciou o mandato de vereador, Ronilço Guerreiro tem cobrado do poder executivo um cuidado sobre fios soltos em vários postes de Campo Grande. Mas nesta semana, uma lei aprovada na Câmara Municipal do vereador André Luís e assinada por Guerreiro, dispõe sobre a substituição e instalação subterrânea de todo cabeamento elétrico, de telecomunicações ou assemelhado na Capital.

De acordo com a proposta do PL 10.257/21 que segue para sanção da prefeita Adriane Lopes, as empresas públicas e privadas, concessionárias de serviços públicos e prestadores de serviço que operam com cabeamento elétrico, de telecomunicações ou assemelhados, ficam obrigadas a embutir no subsolo todo o cabeamento ora existente.

“Um projeto muito importante para nossa cidade, não apenas pela questão visual, mas principalmente pela segurança. Tenho recebido muitas reclamações sobre fios soltos em diversos locais e precisamos entender de quem é a responsabilidade de fiscalizar e fazer a manutenção desses postes. Vejo crianças andando pelas ruas e pode ser perigoso encostar nesses fios, não sabemos se tem ou não energia”, destacou Guerreiro.

Garantido que as empresas tenham tempo para se adequarem ao projeto, uma emenda foi aprovada junto ao projeto para que a lei entre em vigor em janeiro de 2025.

