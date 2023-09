Ronilço Guerreiro assume cadeira 28 na Academia de Letras do Brasil

O vereador Ronilço Guerreiro tomou posse na última sexta-feira como membro de uma das cadeiras da Academia de Letras do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul. A honraria é um reconhecimento da entidade ao trabalho de mais de duas décadas de Guerreiro nas diversas ações de incentivo à leitura.

Guerreiro assumiu a cadeira número 28, que tem como patrono Rubens Alves. A Dra. Maria Hela Sarti, presidente da entidade no Estado, assinou o certificado e nomeou o vereador como novo acadêmico da ALB. O novo imortal destacou a alegria de assumir uma cadeira na entidade.

“Tenho muito orgulho quando ando pelas ruas e as pessoas me chamam de vereador do livro, isso é reconhecimento. Hoje, ao tomar posse como membro da Academia de Letras do Brasil, sinto que dei mais um passo no meu grande desafio de fazer de nossa Capital uma cidade de leitores”, destacou Guerreiro.

“Quando recebi este convite passou um filme na minha cabeça, desde o início da Gibiteca, os primeiros gibis, livros. Depois vieram a Vanteca, Gibicicleta, Livros Carentes, Livros Esquecidos, Freguesia do Livro, Bike da Leitura, Estantes nos Terminais, Cabine de Livros, entre outras atividades voltadas para a distribuição de livros. Neste tempo eu aprendi que não é que as pessoas não gostam de ler, muitas vezes falta o acesso aos livros e essa é minha missão, democratizar o acesso às obras literárias”, complementou Ronilço.

Anualmente os projetos ligados ao vereador distribuem mais de 200 mil livros e Ronilço garante que é só o começo. “Receber essa homenagem por difundir a leitura me orgulha e me dá ainda mais vontade de aumentar nossos projetos. Vivemos de doação de livros, de pessoas que entendem que livro parado não conta história e nos ajuda a manter viva a chama dos projetos. Estou orgulhoso, feliz e sei que minha responsabilidade aumentou com essa cadeira que estou assumindo na ALBMS”.