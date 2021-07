O vereador Ronilço Guerreiro se reuniu nesta quarta-feira com o subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos de Campo Grande, Amadeu Borges, e com Rosana Anunciação, coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Durante o encontro, Guerreiro recebeu a solicitação e assumiu o compromisso de apresentar a proposta de transformar em lei o Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

“Me reuni algumas vezes com a Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e discutimos a possibilidade para que esse plano, muito importante em nossa Capital, se torne um projeto de lei. Vou atender esse pedido da coordenadoria e apresentar o plano na Câmara Municipal, pois ele precisa ser efetivado e colocado em prática para que funcione independentemente de quem está no governo”, comentou Guerreiro.

O Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Campo Grande – População Negra, Povo Cigano e Povo de terreiro, tem o objetivo de promover a igualdade racial e tornar as políticas públicas igualmente acessíveis a todos os grupos étnicos que compõem a cidade, incorporando a questão racial no âmbito da ação governamental por meio da Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (CPPIR) e os demais órgãos municipais e assim, garantir a transversalidade da política de promoção da igualdade racial em todas as áreas.

“Esse plano foi muito bem elaborado e é muito importante, pois direciona as políticas públicas da gestão municipal com o objetivo que é superar um dos principais desafios da sociedade que é o racismo institucional”, complementou o vereador.