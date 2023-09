Ronilço Guerreiro busca emenda federal para segunda etapa de pavimentação e drenagem da rua Corguinho

Recentemente a rua Corguinho ganhou um semáforo na esquina com a avenida Presidente Heráclito Figueiredo e se tornou mais uma opção de acesso para a Universidade Católica Dom Bosco. A sinalização foi feita atendendo pedido do vereador Ronilço Guerreiro que segue lutando pela região como uma saída para desafogar o trânsito dos bairros do entorno, inclusive está buscando emendas com a bancada federal do Estado.

“A rua Corguinho precisa ser observada de uma maneira diferente. Uma parte que tem asfalto ajuda muito no trânsito, principalmente no horário de pico. Mas ela termina a parte pavimentada na esquina com a rua do Seminário. Se conseguirmos asfaltar mais alguns quilômetros, entrando pela Mata do Segredo, pode se tornar uma nova via para a Universidade e um novo acesso aos bairros da região, como Jardim das Cerejeiras e Lagoa da Cruz”, ressaltou o vereador.

Por ser uma obra cara, Guerreiro já tem buscando conversas com os parlamentares do Estado. “É uma obra para verba federal, por isso já estou encaminhando ofícios para nossos deputados federais e senadores. Acredito que é uma obra que vai mudar a região toda, mas precisa de drenagem e asfalto”, destacou Guerreiro.

Semaforização

A reorganização do trânsito no Jardim Seminário, Comunidade Tia Eva e bairros do entorno é uma preocupação dos moradores da região e tem sido acompanhada de perto pelo vereador Ronilço Guerreiro. Recentemente a Agetran instalou um semáforo na esquina com a avenida Heráclito Figueiredo e agora está em processo de iluminar toda a via.

“Já recebi informações da prefeitura que a iluminação da rua será colocada em breve, mas sigo acompanhando. Temos que lutar para melhorar essa região que vive um caos em horários de grande circulação de veículos, os chamados horários de pico”, ressaltou Guerreiro.

