Na sessão desta terça-feira na Câmara Municipal de Campo Grande o vereador Ronilço Guerreiro votou a favor do projeto de lei complementar 734/21, de autoria do Poder Executivo, que aumenta o prazo para regularização de dívidas do Programa Viver Bem Morena com descontos de 18 para 36 meses.

“Estamos vivendo um período muito crítico nessa Pandemia, as pessoas passando por dificuldade com falta de emprego, muitas vezes até comida falta na mesa das famílias. Então é preciso ter essa sensibilidade e entender que vivemos um momento diferente, por isso votei pelas pessoas, para que elas possam se organizar com mais tempo para quitar essas dívidas”, comentou o vereador Guerreiro.

Para justificar o projeto, o Executivo Municipal argumentou que “com o advento da pandemia do novo coronavírus, que atingiu todos os países, com implantação de lockdown, toque de recolher, dentre outras medidas de prevenção, a situação financeira de todo o país foi atingida, o que impossibilitou a realização e acesso aos descontos. Considerando que ainda estamos vivendo um momento gravíssimo da doença, e, visando possibilitar o atendimento ao maior número possível de pessoas, há necessidade de aumentar o prazo dos descontos concedidos em pelo menos mais 18 meses”.

Ainda na sessão de hoje Guerreiro votou pela aprovação do projeto de lei 10.067/21, apresentado em regime de urgência pelo vereador Tabosa, declarando de Utilidade Pública a Associação Civil “Pedacinho do Céu”. “Trata-se de uma entidade séria, que desenvolve diversas ações de cuidado dos animais e esse trabalho ganha com esse projeto um reconhecimento por parte da Câmara Municipal”, disse Ronilço Guerreiro.

