O vereador Ronilço Guerreiro tem em 18 meses de mandato diversas leis aprovadas e sancionadas, mas a execução segue pendente junto às secretarias ligadas ao poder executivo. Entre as leis, destaque para inclusão da disciplina de empreendedorismo na grade curricular das escolas do município, transporte para os alunos com deficiência e agentes comunitários de leitura.

“Sou uma pessoa que preza muito pelo diálogo, mas confesso que às vezes fico desanimado com a morosidade que temos em algumas questões. Nossos projetos de lei são de simples execução, mas que precisam de boa vontade. Infelizmente a população é que perde por não poder usufruir dos benefícios que proporcionamos com nossos projetos”, ressaltou Guerreiro.

Ronilço lembra que já fez diversas reuniões com secretários e até com a prefeita Adriane Lopes. “Estou buscando informações, cobrando celeridade. Quem sofre, tem pressa. Nossos alunos cadeirantes precisam de uma resposta sobre quando terão o transporte no percurso casa x escola x casa. No âmbito financeiro, estamos vivendo uma grande crise e nossos estudantes precisam saber mais sobre empreendedorismo, para empreenderem ou auxiliarem os pais em casa, e essa nossa lei garante esse assunto em sala de aula”, disse o vereador.

“É importante dar uma resposta para a população que espera que a lei entre em vigor de fato, não apenas no Diário Oficial. Fui eleito para legislar pelas pessoas e muitas vezes me sinto frustrado, pois apesar de conseguir aprovar os projetos em plenário e seguir com todas as formalidades para ser sancionado, não vejo a lei funcionando na prática”, complementou.