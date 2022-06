Mais uma vez a retomada das obras do Centro de Belas Artes foi apenas para fotos. O vereador Ronilço Guerreiro tem cobrado informações do Executivo Municipal com relação ao cronograma de entrega, distribuição do investimento e, principalmente, quando será disponibilizado para a cultura. Mas hoje o vereador foi comunicado pelo secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, que o contrato com a empresa que retomou os serviços em fevereiro será encerrado.

“Falei com o Rudi e ele me disse que a empresa que ganhou a licitação não está correspondendo e vai ser rescindido o contrato. Um absurdo novamente, estive lá na sexta-feira e me incomodou ver a lentidão do trabalho e agora tudo faz sentido com esse anúncio que o contrato será desfeito”, comentou Guerreiro.

Sobre a obra o vereador afirma que é um compromisso de seu mandato buscar uma solução para esse espaço. “Como presidente da Comissão Permanente de Cultura tenho trabalhado pela valorização e respeito para nossa área e precisamos dos nossos equipamentos disponíveis. Tenho ligado, enviado ofício e cobrado um posicionamento e descobri que mais uma vez estamos vivendo uma fantasia e nada parece que sai do lugar”.

“Mas podem ter certeza que não vou desistir de lutar para o Centro de Belas Artes seja concluído. O secretário me disse que vai chamar a segunda colocada e quero celeridade no processo, não podemos perder mais tempo, pois o dinheiro está disponível para a obra e vou ficar em cima”, garantiu o vereador.

PROJETO

A obra do Centro Municipal de Belas Artes ficou parada por 9 anos e um evento em fevereiro marcou a retomada do projeto, inclusive com previsão de entrega ainda neste ano, em dezembro.

Nesta etapa inicial a ideia era serem concluídos 2,6 mil metros quadrados, mais de 17% da estrutura de 15 mil metros². Neste espaço estariam o Arquivo Histórico Municipal, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, além de salas de dança, duas salas de multiuso (uma delas com 650 lugares) e um auditório com 124 lugares.