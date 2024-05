Ronilço Guerreiro cobra melhoria na iluminação pública da Capital e cita situação da rua Corguinho

O vereador Ronilço Guerreiro solicitou à prefeitura de Campo Grande uma atenção maior com a iluminação pública dos bairros. Como líder do partido Podemos, Guerreiro usou sua fala na sessão de ontem da Câmara Municipal para lembrar regiões da cidade que sofrem com esse problema.

“Sou a favor da iluminação dos campos de futebol e praças, pois é incentivo ao esporte e ao lazer, mas quero pedir que a prefeitura olhe mais para os bairros, para a iluminação das ruas escuras de Campo Grande e para isso já mandei vários ofícios”, destacou.

Guerreiro aproveitou para lembrar a situação da Rua Corguinho. “Milhares de pessoas passam pela rua Corguinho seguindo para a UCDB ou para região Norte da cidade, por isso é urgente que essa via seja iluminada e tenha a rede elétrica rebaixada”, complementou o vereador.

Gabinete

O gabinete do vereador Ronilço Guerreiro tem vários canais que recebe da população demandas referentes aos bairros, como sinalização de ruas, iluminação pública, segurança, etc.

No site www.souguerreiro.com tem o link para o Gabinete Virtual e no local a população pode relatar problemas nos bairros e buscar melhorias para a comunidade. Toda solicitação é acompanhada diretamente pelo vereador que encaminha os pedidos para os órgãos responsáveis. Outro canal é o Gabinete de Rua que funciona pelo WhatsApp 99909-0019.