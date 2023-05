Ronilço Guerreiro coloca projeto que garante transporte gratuito dos inscritos no Enem

O vereador Ronilço Guerreiro reuniu as assinaturas necessárias para votar na próxima terça-feira, em caráter de urgência, o projeto de lei que visa garantir passe gratuito para os inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Guerreiro ressalta a importância do projeto para os estudantes.

“Se o Enem é a porta de entrada para as universidades, temos que facilitar ao máximo para o estudante realizar a prova. Já imaginaram quantas pessoas deixam de ir ao dia marcado para participar da seleção por falta de passe de ônibus? São inúmeras e o estudante já tem a gratuidade para ir a escola durante a semana, o que custa liberar o transporte nesse dia que é tão importante como é o caso do Enem”, argumentou o vereador.

O projeto foi apresentado pelo vereador depois de receber a sugestão do estudante Pedro Thiago Falcão. “Fiquei muito feliz com essa demanda que recebi do Pedro, pois precisamos democratizar o acesso ao Enem. Como eu disse, muitas pessoas perdem a prova por não ter condições de ir ao local, muitas vezes desempregados e vamos lutar por isso”, ressaltou Guerreiro.

“São ideias como essa do Pedro que me motivam. Meu gabinete é aberto a todos que querem manifestar suas propostas de melhorias para nossa cidade. Claro que nem tudo se transforma em lei, mas muitas vezes é com a sugestão das pessoas que conseguimos levar ´pedidos para o Executivo”, complementou o vereador.