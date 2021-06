Estamos no Junho Vermelho, um mês dedicado a doação de sangue e que visa estimular a população campo-grandense para que não deixe de doar, pois com a pandemia a Rede Hemosul, referência no Estado, tem tido muita dificuldade para manter seu estoque com a quantidade mínima ideal de bolsas.

“Nós iniciamos o mês com programação cheia de esperança que os doadores compareçam nessa época tão difícil de pandemia e agora intensificada com as temperaturas em queda, que sempre afastam as doações. Esperamos que as pessoas possam doar, aqueles que não podem por algum motivo, que compartilhem nas redes sociais e convidem os amigos. Vamos juntar nossas forças para fazer o Junho Vermelho de 2021 ser inesquecível”, comentou a coordenadora-geral da Rede Hemosul, Marli Vavas.

O vereador Ronilço Guerreiro tem buscado de todas as formas ajudar nas campanhas do Hemosul. “Sempre digo que doar sangue é mais que uma simples doação, é doar vida, doar esperança. Sei da importância do hemocentro para nossa cidade e faço questão de usar minhas redes sociais e site para divulgar, pois precisamos manter aceso esse gesto de amor”.

Todas as unidades de coleta do estado estarão abertas para receber os doadores, sendo dois na Capital o Hemosul Coordenador e o Hemosul Santa Casa; além das unidades do interior: Hemosul Dourados, Hemosul Três Lagoas, Hemosul Ponta Porã, Hemosul Paranaíba e Hemosul Coxim.

O dia D da campanha será 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue e o Hemosul, com toda segurança, está preparando o 3º Arraiá do Hemosul, com decoração junina, guloseimas e mimos especiais para os doares. “Se cada um fizer sua parte não teremos mais problema de falta de sangue no banco. Por isso, se não pode doar, convide um amigo, divulgue as ações, seja ativo, pois é um gesto que pode salvar vidas”, destacou Guerreiro.

Monumentos de Campo Grande

Na Capital, monumentos serão iluminados de vermelho durante o mês de junho. As cores vermelhas são referência ao sangue e alerta para conscientização da importância que tem e o quanto a doação pode salvar vidas.

“A iluminação dos monumentos pela cidade é uma homenagem pelo Dia Mundial do Doador de Sangue e também um convite para a população vir até a unidade hemoterápica e realizar sua solidariedade”, comenta Marli Vavas.

Veja abaixo a programação das lives abertas ao público do Junho Vermelho

– 09 de junho das 18h às 19h

Doação de sangue e medula óssea

Palestrante: Mariana Spirandeli – Enfermeira do Hemosul de Três Lagoas

https://meet.google.com/qhh-zdrr-wud

– 17 de junho das 18h às 19h

Mitos e verdades na doação de sangue

Palestrantes: Marli Vavas – Farmacêutica/Bioquímica e Administradora – Coordenadora Geral da Rede Hemosul MS

Elvira Maria Guerra Shinohara – Farmacêutica-Bioquímica e Professora Visitante da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição – FACFAN/UFMS

https://meet.google.com/tng-yhbc-ygg