A medalha de prata conquistada pela brasileira Rebeca Andrade na ginástica artística trouxe muita alegria para o País e, ao mesmo tempo, um alerta para os jovens em relação à saúde mental. Em sua entrevista, Rebeca falou sobre a pressão e a importância do cuidado psicológico e isso reforça a importância da regulamentação do projeto de lei que dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica, conforme explica o vereador e psicólogo Ronilço Guerreiro.

“Já estamos discutindo este tema na Câmara Municipal há algum tempo e precisamos pensar nos benefícios que as crianças terão com esse atendimento. A Rebeca nos deu um grande exemplo, pois veio do projeto social “Daianinha de Guarulhos”, tem uma vida dedicada ao esporte e o apoio profissional ajudou para que se mantivesse bem com sua saúde mental para competir”, ressaltou o vereador.

A fala de Guerreiro é sobre a entrevista da ginasta no final da competição. “O atleta não é um robô, é humano. Não se brinca com a cabeça, eu trabalho com a psicóloga e sou diferente pela cabeça que tenho. A pressão em cima do esportista é constante, é difícil”, disse Rebeca lembrando também da desistência da norte-americana e favorita ao ouro, Simone Biles. “Ela pensou nela, na saúde dela e fico muito feliz pela decisão que tomou, pois não poderia colocar em risco o seu bem estar”.

Apesar das muitas discussões e da promessa do executivo em colocar em vigor a lei, o secretário municipal de Finanças e Planejamento de Campo Grande, Pedro Pedrossian Neto, lembrou em Audiência Pública na Câmara Municipal que a lei não poderá ser aplicada neste ano por questões econômicas. Porém, sugeriu a inserção da previsão dos profissionais nas escolas no PPA (Plano Plurianual), de maneira gradual, pelos próximos quatro anos.