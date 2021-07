Localizado em uma das esquinas mais emblemáticas de Campo Grande, as avenidas Afonso Pena e Calógeras, a Casa do Artesão em breve estará moderna e pronta para receber a população, turistas e servir de fato para que os artistas tenham um espaço para mostrar seus produtos e serem referência cultural na Capital.

O vereador Ronilço Guerreiro, que é presidente da Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal, comenta que não se trata apenas de uma reforma, mas da entrega de “um prédio que inspira cultura e arte” para os verdadeiros fazedores de cultura.

“A Casa do Artesão é um ícone da nossa cidade, assim como outros pontos culturais. Fico muito feliz por esse olhar que o Governo do Estado colocou na área cultural, reformando espaços e incentivando o fomento, pois vivemos um momento desafiador da Pandemia e recebemos um alento, um incentivo que nos motiva a seguir lutando e motivados a fazer cultura”, comentou o vereador.

A obra está dentro do pacote denominado “Retomada MS” e terá recursos no valor de R$ 2,2 milhões, para serem utilizados na reforma completa do prédio. O projeto foi licitado e a responsável pela execução será a Restaura Arquitetura.

De acordo com o Governo do Estado, o prédio foi construído em 2018 e há 20 anos não recebe uma reforma. Pelo novo projeto, haverá um prédio anexo com café na área anexa externa do pavimento térreo; um pequeno jardim contemplativo, com uma parede de jardim vertical e um pergolado para proteger de intempéries, espaço para café e estoque.

A reforma vai incluir também a readequação dos espaços para melhor fruição e uso, com copa para funcionários, estoque, almoxarifado e lavanderia separados. A cobertura do anexo deverá ter todas as telhas francesas removidas para reuso no telhado principal, a estrutura de madeira do telhado deve permanecer para receber novas telhas com baixa condutividade térmica. Além disto, o prédio terá laje para abrigar as máquinas de ar condicionado que não podem estar aparentes em decorrência da poluição visual no patrimônio histórico.

A área administrativa, para gestão, atendimento aos artesãos e reuniões, foi realocado para o mezanino do salão 2, que passará por adequação de acessibilidade e inclusão de paredes para dividir os ambientes entre administração, coordenação e reuniões, recepção e arquivo morto. As novas intervenções serão em materiais novos, claramente diferentes dos da edificação principal. O mezanino do salão 1 será completamente removido com a intenção de valorizar a arquitetura interna e melhorar as condições de iluminação.