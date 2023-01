No intuito de buscar informações sobre a situação do Parque Tecnológico de Campo Grande, o vereador Ronilço Guerreiro se reuniu com Adelaido Vila, secretário da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) e com a diretora de Planejamento e Projetos Estratégicos da Capital, Catiana Sabadin.

A ideia inicial era ter o Parque Tecnológico sediado no Armazém Cultural, mas a escolha do local não agradou a comunidade artística de Campo Grande, com isso outros espaços foram ventilados em conversa com Guerreiro. “Primeiro temos que preservar o Armazém Cultural, que é um patrimônio da cultura local, depois temos a construção em andamento do Centro de Belas Artes e iniciamos tratativas para que o local possa receber o Parque, o que seria muito bom para todos”, disse Guerreiro.

Ronilço complementou destacando a importância do Parque. “Eu tenho certeza que a criação do parque vai favorecer muito a cultura e tem tudo a ver ser instalado no Centro de Belas Artes, que vai ser um espaço dinâmico, de inovação e pensando na cidade inclusiva. É importante que seja um local que garanta a participação de todos, com foco no social, na cultura, na educação e na inclusão”, destacou.

Revitalização

Na conversa com os representantes do executivo, Ronilço Guerreiro ressaltou que está em busca de viabilizar a revitalização da Rotunda e de todo espaço da antiga ferrovia. “Ali está nosso patrimônio histórico, nossa memória. Precisamos que projetos como esse não fiquem apenas no papel, temos que cobrar para que essa revitalização aconteça e resgate nossa cultura”, argumentou o vereador.