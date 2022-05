O número de casos de Dengue em Campo Grande está aumentando e superlotando as unidades de saúde. O vereador Ronilço Guerreiro destaca a importância do cuidado com o quintal neste período e tem distribuído nas feiras da Capital um gibizinho com dicas e informações sobre como cuidar do quintal.

“Temos que ter consciência social e a Dengue não é brincadeira, tem gente morrendo. Muitas vezes não olhamos com cuidado para nosso quintal, deixamos recipientes com água e isso acaba gerando o aumento de larvas e, consequentemente, mosquitos”, comentou Guerreiro.

O vereador ressalta que a aceitação do material sobre a Dengue tem sido muito boa nas feiras. “É importante trabalhar o lúdico e as crianças adoram nosso material. Elas são impactadas pelas nossas informações e cobram dos pais esse cuidado em casa”.

No final de abril o Ministério da Saúde divulgou um boletim epidemiológico mostrando que no Brasil houve um aumento de 95% de casos de dengue em relação ao mesmo período de 2021. De acordo com o relatório, Mato Grosso do Sul ocupa a 10ª posição no ranking nacional entre os estados com maior incidência de casos prováveis de dengue, conforme dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde.

A Dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, também responsável por outras doenças como zika e Chikungunya. A forma mais eficaz de prevenção é o combate ao mosquito e para isso é importante verificar se a caixa d’água está bem tampada; Deixar as lixeiras bem tampadas; Colocar areia nos pratos de plantas; Recolher e acondicionar o lixo do quintal; Limpar as calhas; Cobrir piscinas; Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários; Limpar a bandeja externa da geladeira; Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação; Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado; Cobrir bem a cisterna; e cobrir bem todos os reservatórios de água.