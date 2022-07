A Bienal do Livro de Campo Grande começou a ganhar forma neste final de semana. Ronilço Guerreiro, também conhecido como vereador dos livros por seus projetos, esteve participando da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo e iniciou conversas para trazer para Capital um evento totalmente dedicado ao fomento e incentivo à leitura.

“Eu sou um apaixonado pela literatura e fiquei maravilhado com essa oportunidade de representar a Câmara Municipal e poder discutir a possibilidade de trazer um evento como a Bienal para nossa cidade. Estive com os diretores da Bienal, apresentei nossos projetos de incentivo à leitura e eles ficaram impressionados com a quantidade de ações que desenvolvemos para democratizar o acesso ao livro”, comentou Guerreiro que foi recebido por Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro e um dos organizadores do evento.

Vitor se colocou à disposição para apoiar a iniciativa de Guerreiro. “Fico muito feliz em saber que Campo Grande tem projetos bem organizados de incentivo à leitura e vou auxiliar no que for preciso para que nossos parceiros possam estar na bienal do livro que o vereador quer organizar, ou outro evento no mesmo porte”, garantiu Vítor Tavares.

A Bienal de São Paulo é considerada um dos principais eventos de literatura da América Latina e retornou neste ano após dois anos sem acontecer devido a pandemia.

Ronilço aproveitou o encontro para buscar parcerias. “Foram dias inesquecíveis com muita troca de experiências para entender o evento e pensar em um modelo para nossa Capital. Não é uma tarefa fácil, mas coloquei esse projeto como meta e vou em busca de cumprir”, complementou o vereador.

De acordo com a organização da Bienal, passaram pelo evento mais 600 mil pessoas nos oito dias da exposição, que contou com 150 expositores, obras de 300 autores nacionais e internacionais, 500 atrações, oito espaços culturais e 1.300 horas de programação cultural.