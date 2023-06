Ronilço Guerreiro entrega homenagens em comemoração ao Dia do Povo Paraguaio

Será entregue nesta quarta-feira, às 19h, na Câmara Municipal de Campo Grande uma Sessão Solene em comemoração ao Dia do Povo Paraguaio. O vereador Ronilço Guerreiro vai homenagear Vinícius Lugo Samudio Vasconcelos e Cristina Duarte.

“Estou muito feliz por homenagear esses dois guerreiros com essa honraria, pois eles com certeza representam bem o povo paraguaio mantendo viva suas raízes e tradições”, comentou Guerreiro.

Com o objetivo de fortalecer os laços que unem o Paraguai ao Brasil, as tradições e a cultura do país vizinho em prol da integração dos povos latino-americanos, a solenidade foi instituída na Casa de Leis por meio da Resolução n. 1.251/17 e da Lei n. 5.629/15. O Dia do Povo Paraguaio é celebrado oficialmente no dia 14 de maio, relembrando os dias 14 e 15 de maio de 1811, quando o Paraguai declarou sua independência da Espanha.

A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.

Com informações Assessoria Imprensa Câmara Municipal.