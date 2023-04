Ronilço Guerreiro entrega homenagens em comemoração ao Dia dos Povos Originários

Na noite de ontem aconteceu na Câmara Municipal de Campo Grande a Sessão Solene para entrega do Troféu “Domingos Veríssimo Marcos”, em comemoração ao Dia dos Povos Originários. O vereador Ronilço Guerreiro homenageou Verônica Ribeiro Francisco e Sirlene Venâncio Motta.

“Fiquei muito feliz em celebrar essa data homenageando duas guerreiras que merecem todo o reconhecimento. É um dia de luta e pela defesa dos povos indígenas no município”, ressaltou o vereador.

O prêmio foi instituído no âmbito da Casa de Leis por meio do Decreto Legislativo n° 949/06, e alterado em 2021, já que inicialmente tratava-se de uma homenagem em comemoração ao “Dia do Índio”, e não ao “Dia dos Povos Originários”.

Quem são as homenageadas:

VERÔNICA RIBEIRO FRANCISCO

Nascida na Aldeia Ipegue, Distrito de Taunay/ Aquidauana, se mudou para Capital quando ainda tinha dois anos de idade, seus pais estavam em busca de trabalho e uma melhoria na condição de sua família, cresceu no bairro Jardim Noroeste se dedicou aos estudos e trabalho, aos 17 anos seu mudou para o Interior de São Paulo onde morou por quatro anos, conciliava trabalho e academia, sempre vaidosa cuidando do corpo da pele e de seus hábitos alimentar seu maior sonho é ser modelo. Atualmente retornou para Campo Grande e trabalha na área da estética.

SIRLENE VENÂNCIO MOTTA

Malita Motta, como é conhecida, trabalha na feira indígena em frente ao mercadão municipal há mais de 20 anos, vendendo artesanato, verduras, e frutas, de onde leva o sustento de sua família. Mulher batalhadora, que sempre trabalhou muito pela família.