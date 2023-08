Ronilço Guerreiro entrega título de Cidadão Campo-grandense

O vereador Ronilço Guerreiro vai homenagear com o Título de Cidadão Campo-grandense três personalidades que fazem a diferença para o desenvolvimento da Capital, seja como liderança comunitária, na educação ou no empreendedorismo. Receberão a honraria Jânio Batista de Macedo, Lucas Henrique Bitencourt de Souza e Marcos Antonio Silveira.

A solenidade, que faz parte das comemorações dos 124 anos de Campo Grande, será nesta quinta-feira (24), às 19 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, o Palácio Popular da Cultura, localizado na Avenida Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes.

“Estou muito feliz em entregar homenagem ao Jânio, quando grande liderança e reconhecido em nossa Capital pelo seu excelente trabalho. Também ao Lucas, nosso secretário de educação e que tem feito um trabalho humanizado e que merece esse reconhecimento. Também meu amigo Marcos, que me acompanha há muito tempo e sempre foi parceiro de nossas iniciativas”, disse o vereador.

Saiba um pouco mais da história dos homenageados por Guerreiro:

Jânio Batista

Formado em Filosofia e Pedagogia com especializações na área de Educação e Cultura Brasileira. Mestre em História da Educação e Introdução à Filosofia. Estudou o primário e o início do antigo ginásio no Instituto Santa Maria, em Cáceres-MT e segundo grau antigo no Seminário Católico Cristo Rei em Cuiabá MT. Se mudou para Campo Grande em 1979 para estudar Filosofia na FUCMAT, onde foi seminarista diocesano. Começou sua história na educação como professor na Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado e no Colégio Dom Bosco nos anos 80 e também atuou como professor na UNEMAT (Universidade Estadual de Mato Grosso). Hoje é uma das lideranças comunitárias do Maria Aparecida Pedrossian.

Lucas Bitencourt

É graduado em Pedagogia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, história/estudos sociais pela Faculdade UNIMAIS, possui pós-graduação em Docência do Ensino Superior, Educação Inclusiva e Políticas de Inclusão, MBA em Gestão de negócios aplicada à Educação e Mestrando em Educação. Esteve como coordenador pedagógico de uma rede privada de ensino para o Centro-Oeste do país com sede em Brasília. Trabalhou na iniciativa pública educacional no Estado de São Paulo com ênfase em Administração (Sumaré SP). Esteve como

Diretor de Educação para uma Rede Privada no Estado do Mato Grosso do Sul, é membro do Conselho Estadual de Educação e atualmente é Secretário de Educação em Campo Grande (MS).

Marcos Antonio Silveira

É jornalista e empresário. Nasceu na cidade de Lins em 29 de maio de 1950. Atuou na área do cinema e teatro em São Paulo na década de 1970. Logo em seguida veio para Campo Grande onde ingressou na Rede Mato-Grossense de Televisão. Durante os anos seguintes atuou como produtor, repórter cinematográfico e gerente comercial na emissora. Foi um dos primeiros colaboradores da implantação da Sucursal da TV Morena em Dourados. Foi correspondente do Diário da Serra em Dourados. Atuou como produtor e repórter cinematográfico do Governo Pedro Pedrossian. Fundou a Morena Vídeo Produtora.

Entre os anos de 1995 e 1997 manteve um projeto de alfabetização de adultos após uma senhora lhe dizer que não conseguia ler a direção do ônibus. Também manteve um projeto de formação de atletas de voleibol entre os anos 2000 e 2005. Projeto sem fins lucrativos que proporcionou um intercâmbio entre atletas do interior do estado e atletas da capital.