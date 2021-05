“A vida é feita de sonhos e como é bonito olhar nos olhos dos jovens e ver que pulsa a vontade de transformar o mundo. Hoje temos aqui dois jovens e como essa casa se orgulha por tê-los entre nós, afinal temos dois jovens embaixadores dos Estados Unidos da América”.

Com essas palavras o vereador Ronilço Guerreiro homenageou João Pedro Haufes e João Victor Vasconcelos Cunha Ferreira, que receberam na sessão de hoje uma Moção de Louvor da Câmara Municipal de Campo Grande por terem superado os desafios e conquistarem um lugar entre os jovens embaixadores dos Estados Unidos.

Os dois são estudantes do ensino médico de instituições públicas de Campo Grande e, para se tornarem embaixadores, precisaram passar por sete etapas de seleção e ficar entre os 33 primeiros entre mais de 10 mil candidatos de todo o Brasil.

“Fico feliz com o reconhecimento de vocês vereadores e obrigado pelas palavras. Essa conquista mostra como o Estado tem alto potencial de liderança e ativismo social, pois precisamos ter um propósito, atuar como cidadão ativo na sociedade e desenvolver esse ativismo social que pouco vemos, na prática, acontecendo”, comentou João Pedro que complementou. “Vou lutar para ver a minha comunidade quilombola como uma referência nacional de turismo e símbolo da luta contra a escravidão e desigualdade racial”, disse o jovem de 17 que é morador da comunidade negra de Tia Eva.

João Victor assumiu a tribuna da Casa de Leis e falou sobre fortalecer seus projetos voltados ao incentivo à leitura através da tecnologia e criatividade. “O projeto que atuo com um grupo de colegas é o Educalice e ele vai abrir portas para meu sonho, que é criar pensando no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Precisamos ser criativos e sonho mudar o mundo com a minha criatividade, e isso pode ser através da criação de um livro, de uma música, de um filme, ou até mesmo de um jogo”, disse.

