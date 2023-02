Vereador de primeiro mandato, Ronilço Guerreiro lamenta a falta de atitude em muitas promessas feitas pelo executivo municipal e, como diz o vereador, não são temas novos. Como representante do voto popular, Guerreiro ressalta que o vereador é muito cobrado na rua e muitas vezes nem tem culpa da situação.

“Como vereador meu papel é legislar e cobrar e isso eu faço. Confesso que me irrita a morosidade para obras importantes e, se eu estou incomodado, me coloco no lugar da população que sofre no dia-a-dia. Busco me reunir sempre com os secretários e é um gerúndio danado: estou vendo, estamos projetando, estou planejando, estou conversando”, disse Guerreiro.

Guerreiro lembra de algumas obras que estão apenas na promessa, como a revitalização do Horto Florestal, do Teatro do Paço, do Centro de Belas Artes e revitalização da antiga rodoviária (que estão com obras em andamento, mas em ritmo lento), além de questões de rápida resolução, como é o caso dos banheiros das feiras.

“Temos a situação da rotatória da Tamandaré com a Euler de Azevedo, um caos nos horários de pico. Já estive muitas vezes na prefeitura, secretaria de obras, Agetran e sempre a mesma fala de que está sendo planejado, orçado e que em breve a obra começa. Estou como vereador há dois anos e três meses, nada foi feito. Mesma questão da rotunda, que segue abandonada. Ninguém aguenta mais essa lentidão”, complementou o vereador.

Ronilço ainda destaca que muitas dessas obras já teve até orçamento definido. “Veja a questão do Centro de Belas Artes, com dinheiro em caixa e tantos anos abandonada. Vou lá toda semana, cobro e fico em cima, pois quero resultado. A população não pode mais viver apenas de promessas e olha que estou falando apenas de obras, imagina a questão de saúde, segurança, educação, cultura, entre outras”.