Em comemoração ao aniversário de Campo Grande, o vereador Ronilço Guerreiro lançou uma edição especial do livreto que está sendo produzido que conta a história da Capital que completa 122 anos no próximo dia 26. Essa edição é apenas para colorir e será destinada às escolas para que alguns pontos turísticos e históricos da cidade possam ser trabalhados com os alunos.

Todas as páginas contam com o “Guerreirinho e seus amigos” que fazem um passeio por Campo Grande. A história dos pontos turísticos e culturais estará disponível no livro que será publicado na próxima semana e começa pela Gibiteca Mais Cultura.

“Pensamos no livro completo, bonito, que conta a história de nossa cidade e um caderno para colorir. Temos que trabalhar o lúdico com os nossos alunos e mostrar a história da Capital através dos quadrinhos é muito interessante, pois fomenta o interesse das crianças por conhecer mais sobre nossa história. Esse material está disponível já e pode ser trabalhado por todos”, comentou Guerreiro.

Para ter acesso ao material é simples, basta acessar o site http://souguerreiro.com/colorir, preencher um cadastro e automaticamente o PDF será disponibilizado para impressão.

“É um material rico de detalhes, fonte de muita informação e que poderá ser utilizado pelas escolas por muito tempo”, disse o quadrinista Wanick Correa, responsável pelas ilustrações.