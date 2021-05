Após convite do vereador Ronilço Guerreiro na sessão de ontem da Câmara Municipal de Campo Grande, um grupo formado por oito vereadores esteve visitando o espaço que seria o Centro Belas Artes. A obra, no bairro Cabreúva, teve início há mais de 30 anos era para ser uma rodoviária, mas depois de ser abandonada, em 2007 decidiram que o local seria um centro cultural, porém segue abandonada.

De acordo com o vereador Ronilço, a ideia é unir esforços para buscar uma solução. “Acredito que o papel do vereador é isso: fiscalizar e cobrar soluções. Precisamos sair dos gabinetes e se envolver nas situações que afligem a população que nos cobra resposta, sabemos que o problema existe, então vamos enfrentar”, comentou o vereador que é presidente da Comissão Permanente de Cultura da Casa de Leis.

Além de Guerreiro, estiveram no espaço os vereadores Zé da Farmácia, Clodoilson Pires, Camila Jara, Ayrton Araújo, Alírio Villasanti, Thiago Vargas e Eduardo Miranda. “Eu fiz questão de convidar os meus colegas para essa visita in loco, pois é uma tristeza ver o dinheiro público destruído pelo tempo, faltou cuidado e planejamento no local. Já tínhamos mais de 85% da obra pronta e hoje tudo destruído. Esse espaço tem muita utilidade e precisa ser ocupado”, ressaltou.

Os vereadores se reuniram e em conjunto vão buscar uma solução para o espaço. “O que não pode é ficar desta forma. Aqui os vereadores viram a situação e agora vamos em busca de solução, em conjunto é mais fácil, pois não é uma luta individual, é uma luta pela cidade, pelo respeito ao dinheiro do povo”, complementou Guerreiro.

