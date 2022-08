Na tarde desta terça-feira o vereador Ronilço Guerreiro esteve reunido com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e encaminhou algumas demandas que visam garantir benefícios para a população. Guerreiro saiu satisfeito do encontro e destaca que foi uma conversa importante e muito proveitosa.

“Eu disse à prefeita que estamos lutando por nossa Campo Grande ser cada vez melhor. Entre as demandas que apresentei, pedimos urgência na solução do trânsito na rotatória da Avenida Euler de Azevedo com Avenida Tamandaré, rotatória da Avenida Euler de Azevedo com Avenida Ernesto Geisel, também solicitei a reforma da praça perto da Igreja São Francisco, reforma e implantação de Academia ao Ar Livre na Vila dos Ferroviários, além de academias ao Ar Livre no Bairro Celina Jallad e Jardim Seminário”, comentou.

Outro ponto discutido no encontro foi a criação da ciclovia até a Universidade Católica Dom Bosco, bem como a desapropriação da Casa Arnaldo Estevão de Figueiredo. “Essa ciclovia é importante para desafogar o trânsito na região e já havia levado essa pauta para a Agetran e a Secretaria de Obras. Sobre a Casa Arnaldo mais uma vez ressaltei que não temos nada contra a empresa que hoje utiliza imóvel, mas trata-se de um patrimônio histórico de nosso município e precisamos entregá-lo para os fazedores de cultura”, complementou.

“Recebemos as reivindicações do vereador Ronilço e pode ter certeza que nós vamos trabalhar pontualmente para atendê-lo, pois sabemos que através dele estaremos atendendo a população de nossa cidade e o anseio das pessoas que acreditam no trabalho dele e no nosso”, disse Adriane Lopes.