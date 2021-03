Campo Grande ganhou mais um local para doação de sangue. Trata-se da Unidade Hemoterápica Santa Casa, uma parceria entre o maior hospital da Capital e a Rede Hemosul. O espaço foi inaugurado na manhã de hoje e terá capacidade de coletar 48 bolsas por dia. O vereador Ronilço Guerreiro parabenizou as duas entidades pela iniciativa de parceria.

“Criar esse espaço para doação traz enorme benefícios para a população, primeiro que facilita o acesso do público por estar localizado mais na região central, segundo por estar dentro do hospital que é referência em nosso Estado e que necessita muito de doadores. Fico muito feliz com essa união de forças do Hemosul e da Santa Casa”, comentou Guerreiro.

De acordo com a coordenadora geral da Rede Hemosul, Marli Vavas a ampliação do atendimento de coleta de sangue na capital vai possibilitar que familiares e amigos de pacientes internados na unidade doem sangue no local. “A Santa Casa é um dos hospitais com maior demanda de sangue e hemocomponentes. Essa reinauguração, fruto de uma parceria com a unidade de saúde, vem num momento muito oportuno e é uma conquista muito importante para todos”, explica.

O espaço terá sua gestão compartilhada entre as instituições e contará com equipe formada por médicos, enfermeiros e técnicos. Foram instaladas quatro cadeiras de coleta permitindo receber até 12 doações de sangue por hora.

Serviço

Telefone do Banco de Sangue:

(67) 3322-4135 (para agendamento das doações)

Horário de atendimento:

Segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h30 às 17h

Endereço: R. Rui Barbosa, 3.633 – Centro