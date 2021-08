O vereador Ronilço Guerreiro entregou para a professora Fabiana Maria das Graças Soares de Oliveira, vice-presidente da Federação das APAEs de Mato Grosso do Sul e Coordenadora Nacional de Educação e Ação Pedagógica da Federação Nacional das APAEs, um exemplar do caderno para colorir em homenagem ao aniversário de Campo Grande.

A obra é uma edição especial do livreto que está sendo produzido e conta a história da Capital que completa 122 anos no próximo dia 26. Essa edição é apenas para colorir e será destinada às escolas para que alguns pontos turísticos e históricos da cidade possam ser trabalhados com os alunos.

“Eu tenho um respeito e admiração muito grande pelo trabalho realizado pela APAE. Me emocionei com a apresentação da professora Fabiana e fiz questão de entregar para ela nosso caderno para colorir que foi criado para incentivar os alunos a conhecerem a história de nossa cidade de forma lúdica. Acredito que esse material também pode ser trabalhado na APAE”, comentou o vereador.

A professora Fabiana usou a tribuna da Câmara para falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece de 21 a 28 de agosto. “Trata-se de uma semana muito importante e de conscientização. Precisamos trabalhar diariamente a inclusão, por isso apoio todas as ações da APAE e estou sempre à disposição da entidade”, disse Guerreiro.

Para ter acesso ao caderno para colorir é simples, basta acessar o site http://souguerreiro.com/colorir, preencher um cadastro e automaticamente o PDF será disponibilizado para impressão.

