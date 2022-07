O vereador Ronilço Guerreiro participa na tarde de hoje da abertura da Semana de Férias da Gibiteca. A atividade será das 14h às 17h e terá uma extensa programação, como contação de histórias, oficina de desenho e muita leitura de gibis e livros.

“A Gibiteca desperta a imaginação das crianças e, depois desse longo tempo de Pandemia, estamos aos poucos voltando com as atividades, projetos e receber as crianças é sempre muito gratificante, afinal o projeto é feito para eles aprenderem de forma lúdica”, comentou Guerreiro, que é fundador da Gibiteca Mais Cultura.

Podem participar crianças a partir de 8 anos e para a oficina de desenho é importante estar com material. “Sempre que temos aula de desenho as crianças produzem ótimos materiais. Vamos ajudar a moldar esse talento de forma lúdica, mas com profissionais de destaque como professor”, complementou.

As atividades seguem até sexta-feira (29) e mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3365-0405 ou whats 991150283. A Gibiteca fica na rua Sacramento, 800, Jardim Oracília/Seminário. O site é www.gibiteca.org.br