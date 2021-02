Em seu primeiro mandato como vereador por Campo Grande, Ronilço Guerreiro (Podemos) está confiante e entusiasmado para participar da sessão solene inaugural dos trabalhos da 11ª Legislatura que acontece amanhã, às 9h, na Câmara Municipal. Guerreiro, que faz parte da mesa diretora como 3º Secretário, aproveitou os primeiros dias de mandato, que começou no dia 1º de janeiro, para trabalhar com sua equipe técnica nos primeiros projetos de lei que serão apresentados e também para conhecer mais da realidade da população com visitas às instituições, órgãos públicos e secretarias.

“Estou com muita vontade e uma expectativa grande de começar a discutir uma Campo Grande que queremos e sonhamos. Vamos pensar em uma cidade inteligente e participar ativamente das comissões e debates no plenário”, comentou o vereador do Podemos complementando sobre o que significa para ele uma cidade inteligente. “Uma cidade inteligente não é apenas um ambiente de inovação, mas sim um lugar onde precisamos superar desafios como a educação e a saúde, como também encontrar formas de superação da pobreza”.

Sobre sua postura como vereador, Ronilço garante que não vem para Câmara para se meter em polêmicas, mas sim trabalhar pelas pessoas. “Quem votou em mim pode ter certeza que vai encontrar zero ‘mimimi’ nesse vereador. Estou indo para trabalhar pela cidade, para aprovar projetos importantes e ir contra o que não traz benefícios para a população. Meu foco é um só, trabalhar para termos uma Campo Grande melhor”, completou.

Na sessão de amanhã, o prefeito Marquinhos Trad é esperado para apresentar suas metas de gestão para 2021. Também serão apresentados os líderes de bancada e na sequência serão indicados os nomes dos vereadores para integrarem as comissões permanentes, observando a representatividade proporcional dos partidos ou blocos parlamentares. Caso não haja consenso, a definição das comissões será feita em eleição pelo Plenário, no prazo de até cinco dias úteis.

“Estou chegando indicado para presidir a Comissão Permanente de Cultura e serei indicado pelo partido para compor outras quatro comissões: Comissão Permanente de Finanças e Orçamento; Comissão Permanente de Educação e Desporto; Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo; e Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo”.

Por conta da pandemia do coronavírus, as sessões seguem de maneira remota, contando apenas com a presença de autoridades, tendo início às 9 horas, e podem ser acompanhadas por meio do Facebook (https://www.facebook.com/camaracgms) e no Youtube (https://www.youtube.com/camaramunicipalcg) da Casa de Leis.

Mais informações sobre o mandato do vereador Ronilço Guerreiro podem ser obtidas pelo telefone 3316-1549 ou pelo site www.souguerreiro.com.