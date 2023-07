Ronilço Guerreiro pede asfalto para os bairros Bosque da Saúde e Jardim Ouro Verde

O Vereador Ronilço Guerreiro vai solicitar para que entre no orçamento de obras de Campo Grande para 2024 o asfaltamento e drenagem nos bairros Bosque da Saúde e Jardim Ouro Verde. Na sessão da próxima terça-feira os vereadores votam a Lei de Diretrizes Orçamentárias que é a base para definição da Lei Orçamentária Anual (LOA).

“Vou colocar no orçamento para que essas duas localidades entrem no calendário de asfalto da cidade e também estou em contato com nossa bancada federal em busca de emendas. São locais que necessitam de um olhar e estou trabalhando muito para realizar o sonho desses moradores”, ressaltou Guerreiro.

Segundo a assessoria da Câmara Municipal, o projeto de lei 10.962/23, que dispõe sobre a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício financeiro de 2024 terá 79 emendas apresentadas pelos vereadores. No total, foram apresentadas 141 emendas dos vereadores, sendo que 96 foram consideradas aptas dentro dos critérios legais. Na análise final, algumas foram aglutinadas por repetição de temas, totalizando as 79 do relatório.

Guerreiro também apresentou outras prioridades para o orçamento, como é o caso da cultura e educação. “Minha bandeira de trabalho é clara, tenho foco na cultura e luto por mais orçamento para fomento e editais, além de mais investimento na educação. Porém, sou um vereador de Campo Grande que olha para o que a população precisa, como saúde, segurança e infraestrutura”, destacou.

Também na próxima semana será definido o orçamento impositivo do próximo ano, ou seja, valor que cada vereador terá para destinar para onde quiser. “Muitas vezes estamos no bairro e somos cobrados por coisas pequenas, como uma reforma na praça, uma melhoria nas unidades de saúde ou até mesmo troca de telhado. Temos um valor pouco, mas que conseguiremos resolver de forma rápida a solicitação das pessoas”, disse o vereador.