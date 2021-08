O vereador Ronilço Guerreiro cobrou explicações da Águas Guarirobas, concessionária responsável pelos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto de Campo Grande, sobre o atendimento à população. O vereador, inclusive, solicitou cópia do contrato entre a empresa e o município para verificar sobre as cobranças feitas aos consumidores que pedem avaliação de problemas técnicos.

“Eu não sou técnico, então quando verifico que tem um problema de cobrança indevida preciso solicitar o atendimento da Águas e eu precisei recentemente. Me senti coagido e até ameaçado quando a atendente disse que mandaria o técnico, mas se não fosse comprovado o problema eu teria que arcar financeiramente com a visita do profissional”, disse Guerreiro durante a sessão de hoje da Câmara Municipal.

Guerreiro destacou ainda que já protocolou o pedido do contrato e que vai avaliar se os serviços estão sendo executados conforme o documento. “A população merece um serviço de qualidade, paga por isso e quando precisa e sente que está com problemas em seu hidrômetro tem quer o direito ao atendimento gratuito. Não somos técnicos para dizer se o problema é no equipamento ou no encanamento da residência”, comentou.

Em mensagem pelo aplicativo WhatsApp, a atendente da Águas disse: “Caso o cliente deseje aferir o medidor, abrimos a ordem para a retirada e é aferido pelo INMETRO. Este serviço tem um custo caso o medidor seja reprovado no ensaio, ou seja, esteja comprovado algum problema, não é cobrado o valor do medidor, apenas do serviço, caso ele seja aprovado, não apresentar problema é cobrado o valor do serviço e o valor do medidor”. Na sequência a atendente mandou que os valores são de R$ 43,47 para aferição e R$ 241,97 para o HD.

Quem tiver alguma reclamação ou demanda de melhorias para a cidade, basta acessar o site www.souguerreiro.com e entrar no link do Gabinete Virtual. Outro canal é o Gabinete de Rua que funciona pelo WhatsApp 99909-0019.