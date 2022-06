O vereador Ronilço Guerreiro pediu ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, uma atenção especial com a Orla Morena. Ontem, após a chuva que caiu em Campo Grande, desceu uma grande quantidade de lama para o local, inclusive prejudicando o andamento da feira que acontece todas as quintas-feiras.

“Praticamente toda semana estou na feira da Vila Planalto com nossos projetos de incentivo à leitura e ontem foi uma situação complicada, com muita lama. Foi ruim para os comerciantes e também para os visitantes. Na hora da feira já liguei para o Rudi e solicitei um olhar atento para esse local que é turístico em nossa cidade”, comentou Guerreiro.

Ronilço ressaltou que entende a demanda da Sisep em dias de chuva, mas estudos precisam ser feitos. “Sei que eles não vão chegar hoje e resolver o problema, mas precisam buscar uma solução, fazer um projeto para que não aconteça mais essa inundação de barro. Isso é questão de respeito com os feirantes e com a população”, disse o vereador.

O secretário ouviu a demanda do vereador Ronilço e prometeu enviar uma equipe para fazer uma avaliação do que aconteceu e buscar resolver o problema do barro. “Vamos aguardar o trabalho da secretaria e vou acompanhar de perto”, finalizou Guerreiro.