Nesta quarta-feira, às 9h, o vereador Ronilço Guerreiro presidirá a Audiência Pública que tem como tema “Escola Pública eu defendo, valorizo e participo”. O debate, que acontecerá na Câmara Municipal, é uma promoção da Comissão Permanente de Educação e Desporto e foi proposto por Guerreiro.

“Temos que abrir a Casa de Leis para debates que trarão benefícios para as pessoas e a escola é uma ferramenta de transformação social, por isso precisamos discutir as políticas públicas e estratégias para melhorar a qualidade de ensino ofertado para nossas crianças”, ressaltou o vereador.

Ronilço destaca também a importância da parceria com a ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) para realização do evento. “Tenho certeza que será uma Audiência inesquecível, pois tudo foi construído em conjunto com a ACP, que é a instituição representante dos educadores e que particularmente tenho um carinho muito grande pelas ações que realiza em prol dos professores”.

Além dos representantes da Comissão Permanente de Educação e Desporto, participam da discussão a presidente da ACP, Zélia Aparecida dos Santos, o secretário-adjunto municipal de Educação, Waldir Leonel, a presidente da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), Deumeires Moraes, a coordenadora do Fórum Municipal de Educação Infantil, Dra. Ana Paula Gaspar Melim, a presidente do Condaem (Conselho de Diretores e Diretores Adjuntos das Escolas Municipais), Maria Lúcia Fátima de Oliveira, a presidente Condec (Conselho de Diretores das Escolas Estaduais da Capital), Leandro Colombo Pedrini e a presidente da Associação Campo-grandense de Supervisores Escolares, Helena de Sá.

Além do debate, o evento terá palestra do jornalista Rodrigo Pelegrini Ratier, doutor em Educação pela USP (Universidade de São Paulo). Ele também leciona no curso de jornalismo na Universidade de São Paulo, é colunista de educação do UOL e vencedor de vários prêmios de jornalismo.

A Audiência Pública acontece no Plenário Oliva Enciso, a partir das 9 horas, e também terá transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.