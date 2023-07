Ronilço Guerreiro propõe benefícios para melhorar a manutenção de praças públicas

O vereador Ronilço Guerreiro tem cobrado da prefeitura a criação de uma zeladoria para melhorar a situação das praças de Campo Grande, mas encontrou uma solução para os problemas que estão em todas as regiões. De acordo com Guerreiro, muitas vezes o município deixa de realizar uma manutenção simples para esperar verba para uma reforma, mas parcerias com os moradores podem resolver a situação.

“Eu ando por toda a cidade e vejo praças com mato alto, com bancos quebrados, faltando uma pintura. Uma limpeza simples, um cuidado básico resolveria a questão. Por que não oferecer benefícios para a população, como desconto no IPTU, para quem adotar uma praça? Já temos empresas que fazem isso, mas ainda temos muitos locais precisando de cuidado”, destacou Guerreiro.

Ronilço destacou que já iniciou conversas com o executivo e está avaliando a possibilidade de um projeto de lei. “Sabemos que esse problema incomoda, muitas pessoas têm condições de assumir essa limpeza e oferecendo alguns benefícios acredito que resolveria muito o problema”, comentou.

“Essa alternativa seria bom para todos, pois o munícipe teria um desconto no seu imposto, a prefeitura teria menos uma preocupação e gasto com as praças e a população teria um local limpo e adequado para usar”, finalizou.