A escritora Marcele Orlando foi recebida pelo vereador Ronilço Guerreiro e entregou o livro Pequeno grande cidadão: conhecendo os três poderes, que é o primeiro volume da coleção “Quero ser grande”. Guerreiro achou o projeto um grande serviço para sociedade e acredita que deve ser utilizado em escolas do município por ser extremamente educativo.

“Vou apresentar essa coleção para a Secretaria Municipal de Educação e sugerir que entre na lista dos paradidáticos obrigatórios. São dois os motivos que me levaram a fazer esse pedido, primeiro porque temos que valorizar nossos escritores e segundo que é uma coleção educativa e que tem uma linguagem simples para a criança entender temas importantes para sua formação”, comentou o vereador.

Marcele é advogada e iniciou como escritora em 2015. Ela entende a eleição de Ronilço Guerreiro para a Câmara Municipal como uma esperança para os amantes da leitura de nossa cidade. “Conheci o Ronilço pessoalmente agora, mas acompanho o trabalho dele faz tempo. Esse encontro foi uma grande oportunidade que apareceu pra gente trocar informações sobre leitura e entendo que Campo Grande tem potencial para formar novos leitores e acredito que ele vai fazer um excelente trabalho”, destacou a escritora.

Sobre a sua coleção, Marcele garante que o objetivo é fazer com que as crianças aprendam sobre seus direitos e deveres de uma forma lúdica. “A ideia é que tenhamos uma geração pensativa, consciente e que queira fazer a diferença na cidadania. Resolvemos dividir em coleção para não ficar muita informação e a criança se perder, por isso vamos abordar além dos poderes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Meio Ambiente e Direito do Consumidor com uma linguagem específica para criança”, ressaltou.

