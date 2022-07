Presidente da Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Ronilço Guerreiro recebeu na manhã de hoje o músico João Paulo Pompeu, filho da cantora Delinha, falecida no último mês. Guerreiro está propondo a criação de um museu na antiga casa da Dama do Rasqueado.

“Essa é uma das histórias mais bonitas da cultura sul-mato-grossense e precisamos imortalizar esse legado que a Delinha nos deixou. Eu conversei com o João Paulo, que também quer que a antiga casa que eles viveram se torne um museu com as roupas, acessórios e peças que ela guardava. Vamos em busca de tornar esse sonho realidade”, comentou Guerreiro.

João está bastante otimista com a ideia do museu. “Conversei com o Ronilço e precisamos ver como pode ser feito. Minha mãe tem uma história, em carreira solo e com meu pai Délio. São muitos itens que podem ser expostos, além dos discos e prêmios”, disse o cantor que nos últimos anos acompanhava sua mãe.

HOMENAGEM

Ronilço diz que todas as homenagens são importantes, por isso quer realizar um Tributo à Dama do Rasqueado. “Vou propor uma sessão em homenagem a Delinha, um tributo, relembrando um pouco desse grande nome de nossa música e que merece ser sempre lembrada por sua luta e por ter levado o nome de nosso Estado por tantos lugares”, disse o vereador.

Ainda não tem uma data para acontecer a homenagem, mas Guerreiro já tem alinhado o projeto para ser apresentado nos próximos dias para apreciação da Casa de Leis.