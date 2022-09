Ronilço Guerreiro tem circulado por Campo Grande fazendo valer o voto de confiança da população que o elegeu vereador da Capital. Sem disputar a eleição deste ano para se dedicar ao mandato, o vereador diariamente participa de encontro nos bairros ouvindo reivindicações de melhorias para a cidade, além de fortalecer suas ações de incentivo à leitura.

“Campo Grande precisa de carinho e senti que deveria entregar para a população o que prometi na campanha para vereador, por isso optei por não ser candidato. Respeito a decisão de quem saiu, desejo sucesso, mas meu entusiasmo hoje é por fazer de nossa Capital uma cidade melhor e luto diariamente por isso”, comentou.

Apesar da bandeira voltada para educação e cultura, Ronilço tem atuado em todas as frentes, pois segundo ele o importante é buscar atender as pessoas. “Nossa cidade é carente de muita coisa, luto por uma educação digna, por mais espaço para cultura, mas não deixo de lado problemas sociais, de saúde pública com nossa população sofrendo por vaga em hospital ou atendimento em postos de saúde, luto por mais segurança e, principalmente, fiscalizar o uso indevido do dinheiro público em obras abandonadas”, destacou.

Sobre seus projetos, o vereador ressalta que já conseguiu cumprir suas propostas de campanha, mas que tem muito mais para se fazer. “Estamos fazendo de Campo Grande uma cidade de leitores e estou muito feliz com nosso mandato, pois não quero poder por poder, quero poder para transformar vidas, buscar melhorias para nossa cidade e nossos projetos estão atingindo todos os bairros. Quero fazer ainda muito mais”, finalizou.