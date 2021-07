O grupo Psicólogos com Amor, coordenado pelo vereador e psicólogo Ronilço Guerreiro, segue atendendo as pessoas que estão sofrendo com a saúde mental desde o início da pandemia e precisam de ajuda profissional.

Ronilço Guerreiro diz que tem atendido muitas pessoas com sofrimentos emocionais, pois as pessoas precisaram aprender a viver de uma forma isolada, com uso de máscaras, sem poder visitar parentes, sem viagens e, principalmente, para superar a dor de perder parentes ou amigos para a Covid 19. “Imagina que tudo mudou de um dia para o outro e assim estamos há quase um ano e meio. As pessoas estão sofrendo, muita gente perdendo amigos, parentes, muitas pessoas internadas. Mesmo com a vacina, o medo ainda toma conta das pessoas”, disse o vereador.

“Saúde mental é um problema sério e precisa ser olhado com carinho, pois as pessoas estão doentes, sofrendo. Vivemos uma Pandemia que está sendo muito dolorida em todos os aspectos, sei que vamos vencer, ainda não vencemos, mas vamos vencer esse período complicado que todos nós estamos passando”, comentou Guerreiro.

“Hoje temos uma cidade com um grande número de vacinados, referência no Brasil, mas ainda não chegamos no objetivo de imunização, por isso temos que seguir os cuidados básicos”, complementou o vereador que é psicólogo e tem acompanhado de perto a situação das pessoas.

Semanalmente o grupo se encontra no ambiente virtual Meet para abordar diversos temas e os pacientes que querem e sentem vontade de participar. Quando necessitam de ajuda individual marcam direto com Guerreiro. “Estamos abertos para receber pacientes, mas também voluntários. Quem for psicólogo e quiser fazer parte do grupo só me chamar que será muito legal ter mais gente participando”.

Mais informações sobre o grupo e sobre o mandato do vereador Ronilço Guerreiro podem ser obtidas pelo site www.souguerreiro.com ou pelo WhatsApp do gabinete de rua 99909-0019.