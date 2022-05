O vereador Ronilço Guerreiro tem como bandeira educação e cultura, porém não deixa de lado o trabalho por pautas que são importantes para Campo Grande, como saúde, segurança pública, mobilidade urbana, entre outras.

Nesta semana a prefeitura da Capital anunciou a abertura de licitação para adequar e reformar a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Vila Nasser e, Guerreiro, lembrou que destinou emendas para esta Unidade e outras da região.

“A Vila Nasser tem crescido muito e esta UBSF tem um papel importante para a comunidade e região. Já fiz visitas, levei demandas para o Executivo de melhorias para o espaço e agora veio a notícia desta licitação. Fico muito feliz e faço questão de acompanhar de perto o trabalho”, comentou Guerreiro.

Além da UBSF Vila Nasser que tem previsão de investimentos na reforma no valor de R$ 368.866,14, Ronilço relembra que entre suas emendas também foram beneficiadas as unidades do 26 de Agosto, Coronel Antonino e Jardim Paradiso.

“Sou morador do Jardim Seminário e todas essas unidades de saúde acompanho de perto, principalmente pelo contato que tenho com os moradores da região. Essas emendas são para melhorias, reformas, ampliação e também para questão de acessibilidade, que é muito importante”, comentou Guerreiro.