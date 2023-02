Membro da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Ronilço Guerreiro destaca a ação do grupo de trabalho na resolução da questão da verba indenizatória para os professores do município. A proposta foi a votação na sessão de ontem da Casa de Leis em regime de urgência.

O projeto 10.857/23 garante aos docentes pagamento de 4% a partir deste mês e os outros 6,39% a partir de junho a título de verba indenizatória para professores ativos e inativos. Na mensagem do Projeto 10.857/23, de autoria do Executivo, a prefeitura justifica que a medida foi aprovada pelo ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública).

“Foram muitas reuniões para se chegar a um consenso sobre esse pagamento e que fosse bom para todos. A prefeitura sempre demonstrou interesse em resolver a questão, mas era impedida por questões legais. Já os professores têm todo direito de lutar pelo valor que era de direito, por isso acredito que encontramos a melhor resolução”, comentou Guerreiro.

Guerreiro ressaltou que é professor está sempre ao lado da categoria. “Sei da importância dos professores para sociedade, também sou professor e abraço a luta da classe. Além disso, precisamos valorizar nossos funcionários públicos, que se dedicam à formação de crianças e jovens que são o futuro de nossa Capital”.

Assistência Social

Guerreiro também votou pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 847/22, do Executivo Municipal, que altera a Lei Complementar n. 452, de 29 de abril de 2022, que dispõe sobre organização e instituição do plano de carreira e remuneração dos profissionais em serviços de Assistência Social integrante do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo de Campo Grande. A prefeitura justifica, na mensagem enviada no projeto, que a proposta de readequação não altera remuneração nem quantitativo de cargos.

“Outra luta de muitos anos e que necessita de um olhar especial de nós vereadores para que não seja apenas mais uma lei aprovada, mas que saia do papel. Vamos acompanhar de perto”, acrescentou.