Ronilço Guerreiro se reúne com deputado Beto Pereira e com Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran

Acompanhado pelo deputado federal Beto Pereira, o vereador Ronilço Guerreiro esteve na manhã de hoje reunido o diretor-presidente do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Rudel Trindade para discutir vários temas de melhorias para Campo Grande, mas principalmente a rotatória da Euler de Azevedo com a Tamandaré.

“Buscar melhorias para Campo Grande é sempre importante e principalmente nesta região que necessita um olhar atento. Sabemos da importância de sinalizar a rotatória da Euler com a Tamandaré e encontramos no Detran um grande parceiro para este projeto, afinal os usuários do departamento também utilizam a via para chegar ao local”, comentou Guerreiro.

Ronilço destacou que a reunião foi importante e que os resultados vão aparecer em breve. “Ao lado do deputado Beto Pereira fizemos uma avaliação dos problemas da região, como morador da região ressaltei o sofrimento das pessoas no horário de pico, quando estão voltando ou indo para o trabalho e que essa sinalização vai beneficiar milhares de pessoas”, complementou Guerreiro.

Gabinete de Rua

O gabinete do vereador Ronilço Guerreiro na Câmara Municipal de Campo Grande está com atendimento presencial em horário diferenciado no mês de janeiro, das 7h às 12h, de segunda a sexta-feira. Entretanto, quem tem demandas de melhoria da cidade pode enviar a qualquer momento no site www.souguerreiro.com com o link do Gabinete Virtual e pelo WhatsApp do Gabinete de Rua (99909-0019).