O vereador Ronilço Guerreiro se reuniu hoje com o Diretor Regional do Senai, Rodolpho Caesar, com o Subsecretário da Defesa dos Direitos Humanos, Amadeu Borges, com a Adjunta Bárbara Cristina Rodrigues, além de Rosana Anunciação, Coordenadora de Igualdade Racial.

A reunião foi na sede da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e no encontro foram discutidas possíveis parcerias para nossa cidade. “Existem muitas pessoas que precisam de apoio e essa parceria que estamos propondo pode mudar a sociedade e a mudança começa pela educação. O Senai tem muitos cursos profissionalizantes e ajuda os jovens a trabalhar por competência, motivando as pessoas para voltar a sonhar e acredito muito nesse trabalho”, comentou o vereador.

Ronilço, que esteve acompanhado pelo seu chefe de gabinete Silvio de Andrade, ressaltou também que levou essa agenda para o Senai atendendo pedido da Subsecretaria. “É papel do vereador buscar meios de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Tenho participado de muitas reuniões e quando me falam sobre formação profissionalizante para jovens, não posso deixar de pensar numa instituição forte como o Senai, que já mudou a vida de muita gente e faz a diferença na sociedade”.

No final do encontro ficou decidido que a Subsecretaria da Defesa dos Direitos Humanos vai elaborar um protocolo de intenções sobre a parceria, detalhando o público que será atendido e apresentar para validação e viabilização da Fiems.