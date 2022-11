O vereador Ronilço Guerreiro se reuniu com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, para apresentar demandas de melhorias para a Capital. Um dos temas foi a falta de banheiros químicos nas feiras da cidade, um problema que tem causado transtorno não apenas para os feirantes, mas para todos os frequentadores.

“Eu estou diariamente nas feiras com nosso projeto Freguesia do Livro e converso com os feirantes sobre vários assuntos e entendo que precisam de muitas melhorias, mas essa questão do banheiro químico é fundamental. Não tem cabimento o trabalhador chegar às 14h e ficar até 22h sem um banheiro, precisando pedir favor para usar nos bares e vizinhos das feiras. Por isso levei essa demanda para a prefeita e ela me garantiu que vai lutar para resolver essa questão o mais rápido possível”, comentou o vereador.

Além da prefeita, Guerreiro já entrou em contato com a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) em busca de uma solução rápida e foi informado que terminou o contrato com a empresa que disponibilizava os banheiros. “Entendo que tem a parte burocrática do contrato, mas chegando o final do ano os feirantes perdem clientes com essa situação. É época de boas vendas, com pessoas comprando presentes de Natal e não encontram a estrutura mínima necessária”.

Euler de Azevedo x Tamandaré

Guerreiro também discutiu com a prefeita a questão da semaforização da rotatória das avenidas Euler de Azevedo com Tamandaré. Desde que assumiu como vereador esse tem sido um tema de constante discussão com o executivo e o projeto não sai do papel.

“Estou cobrando, pois ano passado estive várias vezes discutindo essa situação e fui informado que as obras já iriam ser iniciadas e até agora nada. Com as aulas presenciais na Universidade Católica Dom Bosco, o trânsito que já é complicado durante todo o dia, ficou ainda pior nos horários de pico e precisamos de uma resposta urgente”, comentou Guerreiro.

Segundo o vereador, a prefeita Adriane Lopes garantiu celeridade no projeto. “A prefeita entendeu os argumentos e me garantiu que vai pedir a sua equipe uma atenção maior ao projeto, pois é um problema crônico que precisa ser resolvido”, complementou.