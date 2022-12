Retomada no último mês de outubro, as obras do Centro de Belas Artes começam a avançar com o reboco da fachada e a colocação do contrapiso interno. O vereador Ronilço Guerreiro, presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, tem acompanhado o trabalho realizado pela empresa Campana & Gomes e conta com o apoio dos moradores da região para que desta vez o trabalho siga até o final sem interrupção.

“Fico muito feliz em ver que o trabalho está sendo executado e quem passa pelo local também já observa mudanças. Peguei como uma das metas de meu mandato resolver essa questão e entregar o Centro de Belas Artes para a população e estamos caminhando para isso. Seguirei acompanhando e cobrando para que tudo siga conforme o planejado”, comentou Guerreiro.

O vereador ressalta que tem mantido conversas com responsáveis pela empresa e vistoriando a obra sempre que possível “Já conversei com representantes da empresa quando assumiram e me garantiram que em um ano teremos a primeira etapa entregue. Mantenho o acompanhamento periódico do andamento das obras e sigo cobrando, pois a classe artística não aguenta mais esperar por esse espaço”, comentou Guerreiro.

PROJETO

A obra do Centro Municipal de Belas Artes ficou parada por 9 anos e um evento em fevereiro marcou a retomada do projeto, inclusive com previsão de entrega ainda neste ano, em dezembro.

Nesta etapa inicial a ideia era serem concluídos 2,6 mil metros quadrados, mais de 17% da estrutura de 15 mil metros². Neste espaço estariam o Arquivo Histórico Municipal, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, além de salas de dança, duas salas de multiuso (uma delas com 650 lugares) e um auditório com 124 lugares.