O vereador Ronilço Guerreiro cobrou informações da prefeitura de Campo Grande sobre o Teatro do Paço (Teatro José Octávio Guizzo). Em outubro do ano passado foi anunciado pelo então prefeito Marquinhos Trad a reforma do espaço com entrega prevista para o final deste ano, mas até o momento as obras não começaram.

“Esse é mais um espaço da cultura e não podemos perder nossos equipamentos artísticos. O Teatro do Paço faz parte de nossa história, mas está fechado há décadas para arte, tendo recebido poucas atividades nesse período”, comentou Guerreiro.

Ronilço já enviou ofícios para as secretarias responsáveis e aguarda resposta. “Teve um evento no passado, quando fizeram uma limpeza, pintaram algumas áreas e foi prometido que o espaço revitalizado seria entregue até o final de 2022. Mas nada aconteceu até agora. Dizem que tem projeto, que tem licitação, mas não mostram e estou cobrando uma resposta”, destacou o vereador que preside a Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Campo Grande.

O problema é que nos últimos anos sempre houveram promessas de reforma do Teatro do Paço, mas se não tem cobrança fica por isso mesmo. “Em 2018 anunciaram a reforma e não saiu do papel, em 2020 foi lançada uma licitação para reforma da parte hidráulica, pintura, troca de pisos, iluminação, adequação dos banheiros, mas que também ficou por isso mesmo. E, no ano passado, mais uma vez prometeram a reforma e até agora nada. Quero uma resposta, não para mim, mas para a sociedade”, complementou Guerreiro.

Ronilço aproveitou para pedir informações sobre outros espaços. “Temos que ver a questão do Teatro Aracy Balabanian e do teatro de arena do Horto Florestal. Também vamos verificar com o governo do estado sobre a situação do Centro de Convenções. Hoje nossa cidade, com quase 1 milhão de habitantes, está sem espaço para teatro, shows e apresentações”, finalizou o vereador.