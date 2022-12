O vereador Ronilço Guerreiro teve dois projetos aprovados na sessão de hoje da Câmara Municipal de Campo Grande: um cria a Virada da Leitura e o outro institui na Capital o selo Empresa Incentivadora da Educação de Funcionário.

Em segunda votação e discussão os vereadores foram a favor da inclusão no calendário oficial de eventos e de programações do Município de Campo Grande a Virada da Leitura, a ser realizada anualmente, no segundo final de semana de abril. O projeto segue agora para sanção da prefeita Adriane Lopes.

“Precisamos democratizar o acesso ao livro e esse projeto é fantástico, pois fará de nossa Capital um grande centro de leitura. Com essa Virada da Leitura, que tem como previsão acontecer sempre no mês de abril, teremos diversas atividades como palestras, simpósios, concursos, gincanas, saraus, contação de história e atividades lúdicas”, ressaltou o vereador.

Primeira votação

Já em primeira discussão e votação foi aprovado o Projeto de Lei 10.648/22 que institui na Capital o selo Empresa Incentivadora da Educação de Funcionário, destinado às empresas que desenvolvam programas de incentivos à conclusão do Ensino Fundamental, Técnico, Médio ou Superior de seus empregados.

“Satisfeito em aprovar mais um projeto, pois precisamos buscar todas as formas de fortalecer a educação e esse selo quer incentivar as empresas que adotam política interna permanente destinada a incentivar que seus funcionários concluam todos os níveis de educação. Todos ganham com isso, a empresa, o colaborador e a cidade que terá profissionais cada vez mais capacitados”, comentou Guerreiro.

O projeto retorna ao plenário na próxima quinta-feira, às 9h, para segunda votação e discussão. Se novamente for aprovado seguirá para sanção da prefeita.