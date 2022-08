O vereador Ronilço Guerreiro teve dois projetos aprovados na sessão de hoje da Câmara Municipal. O primeiro, após ser unânime em segunda votação e discussão, altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 3.598, de 21 de dezembro de 1998. A proposição prevê que as escolas públicas da Rede Municipal de Ensino situadas em Campo Grande, deverão priorizar a aquisição e adoção de, no mínimo, dois livros de autores com domicílio em Mato Grosso do Sul na sua matriz curricular. A matéria segue para a prefeita Adriane Lopes sancionar.

Em primeira votação e discussão foi aprovado o projeto de lei 10.532/22 que institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas Escolas Municipais de Campo Grande. Na próxima terça-feira o projeto volta à pauta para segunda votação.

“Fico muito feliz com o aceite de meus pares vereadores com nossas pautas, pois elas olham para o futuro, para jovens que precisam se preparar para o mercado de trabalho, para os escritores que necessitam de valorização para seguir trabalhando. Essa é minha batalha diária, trabalhar por uma cidade cada vez melhor”, comentou Ronilço.

Guerreiro destacou que devido às eleições as discussões estão cada vez mais afloradas, porém reforça que os vereadores não podem deixar de lado o mandato que foram eleitos. “Eu entendo que eleição é assim mesmo, com cada um valorizando seu lado, mas não podemos deixar de apresentar e votar projetos, lutar pelos direitos das pessoas, seguir fazendo indicações. Estou 100% focado em entregar o melhor para as pessoas”, disse.